Украина может вернуться к адаптивному карантину: есть области-кандидаты на 'зеленую' зону

В Украине правительство рассматривает возможность перехода к адаптивному карантину.

Об этом на совещании с президентом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба ОП.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", – сказал глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что в Украине снизилось число активных больных – показатель ниже 200 тысяч. При этом только на прошлой неделе выросло количество госпитализированных – 12 147 человек против 11 630 на позапрошлой неделе.

Также премьер признал, что украинцы стали меньше обращаться к врачам и делать ПЦР-тестов.

"Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине утвердили календарный план вакцинации населения против COVID-19 в 2021 году.