Израиль поможет Украине преобразить инфраструктуру Умани к праздованию Рош ха-Шана – посольство

Глеб Иванов Общество 19:02, 24.03.2021 Обновлено: 19:31, 24.03.2021

Вопрос объединения усилий по улучшению инфраструктуры г. Умань, как международного центра паломничества хасидов, стал предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с президентом МБФ им. Раби Нахмана Натаном Бен-Нуном и представителями Брацлавских хасидов в Иерусалиме.

Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине на своей странице в соцсети Facebook.

"Во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с ежегодным паломничеством к могиле цадика Нахмана во время празднования еврейского Нового года Рош а-Шана. Стороны подчеркнули необходимость объединить усилия для улучшения инфраструктуры города и развития Умани, как международного центра паломничества хасидов", – говорится в сообщении.

Посол проинформировал собеседников о переговорах между Украиной и Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, что позволит открыть границу между двумя государствами и восстановить туристические поездки.

"Была достигнута договоренность о всестороннем сотрудничестве по вопросам обеспечения посещения представителями хасидской общины города Умань с максимальным соблюдением украинского законодательства во время празднования Рош а-Шана в сентябре этого года", – подчеркивает Посольство.

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