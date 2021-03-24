Ізраїль допоможе Україні покращити інфраструктуру Умані до святкування Рош га-Шана – посольство

Питання об'єднання зусиль щодо поліпшення інфраструктури м.Умань, як міжнародного центру паломництва хасидів, стало предметом зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з президентом МБФ ім. Рабі Нахмана Натаном Бен-Нуном і представниками Брацлавських хасидів в Єрусалимі.

Про це повідомляє Посольство Ізраїлю в Україні на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Під час зустрічі були обговорені питання, пов'язані з щорічним паломництвом до могили цадика Нахмана під час святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Сторони наголосили на необхідності об'єднати зусилля для поліпшення інфраструктури міста і розвитку Умані, як міжнародного центру паломництва хасидів", – йдеться в повідомленні.

Посол поінформував співрозмовників про переговори між Україною і Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19, що дозволить відкрити кордон між двома державами і відновити туристичні поїздки.

"Була досягнута домовленість про всебічне співробітництво з питань забезпечення відвідування представниками хасидської громади міста Умань з максимальним дотриманням українського законодавства під час святкування Рош га-Шана у вересні цього року", – наголосили в Посольстві.