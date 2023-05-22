Украина должна стать членом НАТО после Финляндии и Швеции, альянсу это тоже нужно, – Порошенко

Петр Порошенко, участвующий в сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге, на встрече с делегацией Финляндии заявил, что Украине нужно членство в НАТО не меньше, чем это необходимо Альянсу.

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Об этом написал лидер фракции "Европейская солидарность" в своем Facebook.

"А на самом деле даже больше это нужно самому НАТО. Украина заслужила членство в НАТО уже 9 лет, защищая безопасность целого континента от российской орды. Мы сдали экзамены на пути в НАТО не на военных симуляторах, а в реальных боях. Каждый день мы платим за членство в Альянсе самой дорогой – жизнью наших воинов", – написал Порошенко.

Пятый президент приветствовал членство Финляндии в НАТО. Он с командой убеждены, что Украина должна стать следующим после Швеции членом Альянса.