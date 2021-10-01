Украина должна построить границу с Россией и Беларусью в течение 2022-2023 годов, – Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время визита в Луганскую область заявил, что Украина должна построить государственную границу с Россией и Беларусью в течение 2022-2023 годов. По его словам, государство приложит для этого усилия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он осмотрел недавно возведенный участок украинско-российской границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда в селе Рассыпное, отдела погранслужбы Троицкое. По словам Монастырского, в следующем году должно быть "большое строительство границ".

"Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны. Кроме того, МВД сосредоточит внимание, чтобы обеспечить хорошие условия службы. В том числе достойный уровень оплаты для личного состава. Я знаю, что существует нехватка кадров. Но и с этими проблемами будем работать. Будет более крепкая пограничная служба, будет более прочной граница, а значит будет крепче вся Украина", – сказал Монастырский.

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Министр отметил, что для полного обустройства границ необходимо 17 миллиардов гривен. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022.

"Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства. Правонарушения на участке "Троицкого" уменьшилось в разы благодаря интеллектуальной системе. Участок с протяженностью более 100 километров уже обустроен. Но мы имеем еще тысячи километров необорудованной границы", – сказал Монастырский.

По его словам, особенно это актуально в условиях новых миграционных вызовов, вызванных кризисом в Афганистане и действий Беларуси в отношении соседей из ЕС: Польши и балтийских стран. Так, недавно Украина передала Литве гуманитарный груз – 38 тонн колючей проволоки.

Со своей стороны глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что работы по обустройству границы продолжаются.

"В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией", – сказал он.

Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует.

Министр внутренних дел также наградил пограничников Луганского пограничного отряда. Военнослужащие получили орден "Даниила Галицкого", медаль "За воинскую службу Украине", медалью "Защитнику Отечества", а также грамоты от Верховной Рады и нагрудные знаки.

Присутствующие почтили минутой молчания всех пограничников Луганского отряда, погибших во время несения службы. Лишь с 2014 года 14 военнослужащих этого отряда погибло, 95 – получили ранения.