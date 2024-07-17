Скажу непопулярное, но украинцы – Богом избранная нация!;)

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Не секрет, что в обществе растет уровень апатии, тревожности.

Кроме трагедии войны, связанных с этим жертв и судеб, украинское общество проходит очередное испытание – аномальную жару без электричества.

Далее текст на языке оригинала.

Українська нація проходить вкотре серйозні випробування. Одні адаптуються, інші стають на лижі.

І ось тут криється суть того, що відбувається.

Хто пам'ятає, не раз у "записках параноїка", я писав про причини того, що відбувається.

Нагадаю ключові тези:

– Все наше життя – це шлях розвитку нашої душі (у цьому суть).

– Розвиток не відбувається без проходження випробувань. Т.зв. "квестів"

– Але Всевишній (Творець, Великий Архітектор Всесвіту, автор нашої Матриці) – не дає нам випробувань сильніше, ніж ми можемо пройти

– Отже, ми впораємося з усім. Таков закон Всесвіту.

– Щодо "Богообраності". "Бог – є любов ". Бог любить нас. І любов проявляється через можливості для розвитку та через допомогу у розвитку.

– Саме складність випробувань визначає здібності для розвитку, що відкриваються (!)

– Не озброєним поглядом видно його допомогу: Україна та українська нація вижили і продовжують існувати незважаючи на в рази переважаючі сили противника. І не 72 години та не 2,5 роки не зламали нас. Українська нація сьогодні сильна та монолітна як ніколи. Україна одержує таку допомогу, яку не бачила за всю свою історію.

...

– Весь Світ проходить сьогодні трансформації та виклики: кліматичні зміни, криза капіталізму, міграційні виклики... Але таких драматичних змін, як Україна, сьогодні не переживає ніхто.

Україна – насправді – земля обітована.

Є і ліси, і земля, і річки, і гори, і море, і величезна кількість природних копалин та талановитих людей.

Ми не цінували з 91 року те, що нам дісталося. І Всевишній дав нам уроки.

Ми впораємося!

Ми вже вистояли та сформувалися як політична нація!

Ми зберегли державність, ми зберегли нашу Україну, і це вже головна перемога!

Але попереду багато інших перемог. Які залежить від нас.

Боженька любить нас, і я вірю, що попереду Україна та українці відкривають можливості, яких немає ні в кого на Континенті.

Час покаже.

Время покажет.