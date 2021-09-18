Украина без борща, бананов и ананасов: эксперты назвали угрозы глобального потепления

На планете продолжаются процессы глобального потепления. Неизбежно они затрагивают и Украину. Сегодня все чаще можно услышать об опасениях, что повышение температуры станет проблемой для сельского хозяйства в Украине, для урожаев. В то же время высказываются предположения, что со временем в нашей стране можно будет выращивать экзотические культуры, например, ананасы.

OBOZREVATEL собрал мнения экспертов по этому вопросу. Они рассказали не только о потенциальных опасностях, которые несет глобальное потепление, но и о "плюсах" повышения температуры в Украине.

Начальник отдела планирования Государственного агентства экологических инвестиций Ирина Трофимова рассказала OBOZREVATEL, что, как бы ни изменялся климат, аграрии все равно будут приспосабливаться к новым условиям.

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"Сельское хозяйство – это такая вещь, в которой люди приспосабливаются испокон веков. Это введение новых сортов, изменение агротехнологий – все это происходит уже сейчас", – заметила она.

Синоптик добавила, что в Украине недостаточное финансирование адаптации сельского хозяйства и водных ресурсов к новым климатическим условиям. А они наверняка приведут к большей нагрузке на экосистему.

Трофимова привела пример текущего года и рассказала о признаках глобального потепления, которые можно увидеть уже сейчас: "Этим летом усилились процессы, связанные с волнами тепла – с периодами продолжительных высоких температур, когда они такие не только днем, но и ночью. Режим осадков изменился, стало много интенсивных осадков, вплоть до тропических. Для сельского хозяйства такие осадки не являются продуктивными".

"Безусловно, климат будет меняться, температура будет расти. Но бананов с ананасами, наверное, в нашей стране до конца столетия так и не вырастет", – заверила синоптик.

Футуролог Алексей Толкачев предупредил о возможных больших переменах для Украины уже в ближайшие 10-20 лет. "Возможна колоссальная проблема, и она может произойти еще при нашей жизни. Если не говорить о том, что проблема уже есть", – сказал он.

"В прошлом году из-за чрезвычайно засушливого лета на юге Украины практически был уничтожен урожай. Десятки и сотни аграриев были разорены. А все потому, что более 60 дней держалась температура воздуха свыше +30 градусов. Наше сельское хозяйство в таких условиях выжить не может", – подчеркнул футуролог.

По его словам, наибольшая трудность заключается в том, что погода становится непрогнозируемой. Так, несмотря на то, что климат в Украине постепенно смещается в сторону средиземноморского, "у нас все равно могут быть холодные зимы с морозами до -30 градусов и жесткие паводки".

"Если говорить о ближайших 20 годах, то в центральной и южной Украине станет невозможным выращивать ничего, кроме подсолнечника и озимой пшеницы. Но и по озимым культурам может быть нанесен удар из-за того, что сокращается период стабильного снежного покрова зимой", – говорит Толкачев.

Бесснежные зимы, которые уже случались в Украине, могут приводить к обезвоживанию рек и, следовательно, к недостатку влаги в почве и пересыханию колодцев, добавил футуролог. "У нас может не хватать воды даже для искусственной ирригации", – сказал он.

"Рапс, кукуруза, свекла станут неподходящими культурами для нашей территории. Мы не сможем сварить традиционный борщ, потому что у нас попросту не будет своей свеклы – будет только импортная. Вот это поворот", – заметил Толкачев.

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала о том, что глобальное потепление несет для украинских аграриев не только "минусы", но и "плюсы". По крайней мере, если говорить об опыте последних лет.

"В целом увеличение теплобеспеченности территории позволяет нам выращивать больший набор сельскохозяйственных культур. Классический пример – кукуруза. Еще 30 лет назад у нас преобладала низкоурожайная кукуруза среднеспелых и раннеспелых сортов. Сейчас мы имеем возможность выращивать позднеспелые сорта и гибриды, которые имеют потенциальную урожайность в два раза выше", – сообщила она.

Как пояснила Адаменко, получение большего урожая стало возможным благодаря увеличению вегетационного периода.

"Безусловный "минус" состоит в том, что все больше тепловых волн, тепловых стрессов, которые негативно влияют на растения", – добавила она.

Вместе с тем синоптик подчеркнула, что по большому счету главную роль для растений играет не столько температура, сколько осадки, влага: "В этом году у нас было очень жаркое лето, но благодаря большому количеству осадков у нас вообще не было засухи, и мы имеем перспективу наиболее высоких урожаев за всю историю".