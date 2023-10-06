Уклонялись от мобилизации: в Одессе разоблачили преступную схему выдачи 'белых билетов' депутатам и их родственникам. Видео

Сотрудники ДБР разоблачили в Одессе преступную схему выдачи "белых билетов" депутатам и их родственникам. Махинациями, которые помогали избежать мобилизации, занимались в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР. Отмечается, что уклонистами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц

По данным ДБР, военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с военного учета депутатам и их родственникам призывного возраста. За 12 тысяч долларов ухилянтам придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы по поводу непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать таких лиц с военного учета.

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Помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК – начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесщины. Она отвечала за расчет и бухгалтерию.

Следствие задокументировало, что по такой схеме дельцы "помогли" по меньшей мере 10 вип-уклонистам стать "непригодными" для военной службы.

Организаторов схемы взяли "на горячем". В четверг, 5 октября, работники ДБР задержали обоих дельцов при получении 12 тысяч долларов оплаты за услугу от очередного клиента.

В настоящее время работники ДБР устанавливают полный круг лиц, причастных к сделке, среди чиновников Одесского РТЦК и СП.

Задержанным уже сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должностей.

Делкам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе разоблачили председателя ВЛК и двух сообщников, организовавших схему уклонения от мобилизации. Подозреваемая организовала схему получения взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза. Он позволял уклоняющимся избежать призыва на военную службу во время мобилизации.