'Угрожает окружающей среде всей Европы': в ЕС требуют наказать Россию за экоцид в Украине

Европейский социально-экономический комитет (СЭК) заявил, что российская полномасштабная агрессия против Украины включает в себя признаки экоцида. Это грозит не только украинским городам, но и окружающей средой всех европейских государств.

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Об этом говорится в заявлении СЭК, опубликованном на официальном сайте Европейского союза в пятницу, 5 мая. Как отмечается, к такому выводу специалисты пришли во время пленарного заседания.

В комитете призвали ЕС для защиты окружающей среды и защиты основных прав наказать страну-агрессор Россию за преступление экоцида.

"Европейский экономический и социальный комитет вместе с Европарламентом призывает признать экоцид уголовным преступлением в соответствии с законодательством Евросоюза. В ЕЭСК считают, что это поможет привлечь РФ к ответственности за ее действия в Украине и предотвратить повторение таких экологических катастроф в будущем", – говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что начатая Россией война наносит серьезный ущерб экосистемам Украины: большие площади леса уничтожены, а загрязнение воздуха и воды стало широко распространенным явлением. По данным Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии, Украина является домом для 35% биоразнообразия Европы, несмотря на то, что занимает только 6% ее территории.

"Война угрожает этому богатому природному наследию, нанося ущерб окружающей среде, нанося ущерб экосистемам и здоровью людей и ставя под угрозу сельскохозяйственное производство", – отметили в комитете.

СЭК – один из четырех консультативных органов ЕС, он был создан в 1957 году. Учреждение консультирует Еврокомиссию, Совет Евросоюза и Европарламент, но не имеет полномочий по принятию решений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2022 года стало известно, что российские оккупанты сбрасывали воду из Каховского водохранилища в захваченной Запорожской области. Эксперты утверждали, что это чревато катастрофой на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, а также ставит под угрозу питьевую воду и сельскохозяйственное производство.