Угроза от отходов НГЗ в 40 раз выше, чем во время Венгерской катастрофы – СМИ

Пострадавшие от ядовитых отходов производства Николаевского глиноземного завода – красного шлама, – пытаются спасти регион от крупнейшей техногенной катастрофы, но Министерство юстиции встало на сторону оппонентов. Чиновники не хотят обращать внимание на то, что потенциальная угроза от хранилищ красного шлама на юге страны – в 40 раз выше, чем во время катастрофы, произошедшей в Венгрии 11 лет назад.

Об этом пишет "РБК-Украина" в статье "Пустыня в Причерноморье: удастся ли предотвратить экологическую катастрофу от деятельности НГЗ".

Издание приводит данные об аварии на венгерском предприятии в г. Айка, где из-за разрушения бетонных стен хранилища глиноземного завода вылилось 1 млн 100 тысяч кубометров жидкого красного шлама. Девять человек погибли, более полутора сотен получили отравления и ожоги. Общая площадь поражения ядовитым веществом составила 40 кв. км, жидкие ядохимикаты затопили 400 частных домов. Из зоны бедствия были эвакуированы 7000 человек. Позже их переселили в другое место, а дома, в которых жили пострадавшие, пришлось снести – территория стала непригодна для проживания.

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Согласно информации "РБК-Украина", завод, на котором произошла авария, был оштрафован на $647 млн за экологический ущерб, а компанию, которая была виновата в катастрофе, в итоге национализировали.

В статье указывается, что опасность для Николаева во много раз выше, чем то, что произошло в Венгрии. В хранилищах накопилось около 44 млн кубических метров красного шлама – в 40 раз больше, чем в венгерском Айке.

Тем не менее, Министерство юстиции в споре между НГЗ и пострадавшими приняло сторону собственников завода. Оно решило наказать экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили моральный ущерб пострадавших от загрязнения экологии красным шламом. А министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов "экорейдерами".

Напомним, в мае Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации "Стоп Шлам" о взыскании 9,2 млрд грн с ООО "Николаевский глиноземный завод" за нанесение ущерба окружающей среде и здоровью жителей.