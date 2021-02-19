В минулому році пандемія заставила всіх нас працювати дистанційно. Сьогодні більшість ІТ компаній, представництва міжнародних компаній, міжнародні організації, частина українського бізнесу продовжує працювати дистанційно.

Я не вірю в такий формат, просто абсолютно не вірю. В житлі, де є диван, холодильник, де живуть діти, працювати неможливо. В нас теж були різні ідеї, на кшталт: "я дома буду працювати не менш ефективно". Комусь ми дозволяли, з часом розуміли, що ситуація стабільна - тобто нічого не змінюється, звільняли працівника, і знову нічого не змінювалося. (Так, у мене також бувають кадрові помилки).

Одним словом, Біофарма переїхала в новий офіс, на вул.Амурська. Сучасний, світлий і функціональний. Запрошую в гості!

Часто їду в офіс за маршрутом 38 автобусу, ностальгія.

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