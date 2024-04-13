Учтенная и незаконная: глава МВД сказал, сколько оружия 'осело' на руках у украинцев

Сегодня на руках у граждан Украины может быть от одного до пяти миллионов единиц оружия. Это без учета гранат и прочих боеприпасов.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы это оружие было учтено и попали на склады после окончания войны.

"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", - сказал Клименко.

По словам министра, по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, учтено. Однако на руках у украинцев незаконно находится определенное количество трофейного оружия, подчеркнул Клименко.

Министр отметил, что вскоре в ВР нардепы будут голосовать во втором чтении за соответствующий закон, определяющий, что делать с трофейным оружием.

"Мы сознательно понимаем, что она должна быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении принял закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать", - подчеркнул министр.

После регистрации это оружие с боеприпасами украинцы смогут хранить у себя до окончания режима военного положения, отметил министр.

"После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо выхолостить, либо переработать в разрешенный вид оружия и т.д.", - пояснил Клименко.

По словам министра, речь идет о культуре использования оружия, которое есть на руках у украинских граждан.

"Как только мы эту культуру сможем воспитать у людей, тогда мы сможем говорить о том, что мы можем сделать следующий шаг к владению оружием. В то же время, не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта и мы будем отвечать, МВД в первую очередь, за эту работу", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МВД Игорь Клименко признал, что после войны наше государство ждет проблема нелегального оружия. Речь идет о трофейном оружии окупантов.