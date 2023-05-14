newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Учительница из Сумщины стала пограничницей после потери обоих сыновей

Анастасия Ковалева
Общество
2 минуты
5,2 т.
Учительница из Сумщины стала пограничницей после потери обоих сыновей

Людмила Гульцо уже полтора года служит в пограничном отряде в Сумской области. Эта женщина пережила потерю двух своих сыновей, которые также служили в армии, но несмотря на это, решила сама присоединиться к службе и стать защитником своей страны.

Видео дня

Об этом сообщает издание "Суспільне". До этого Людмила Гульцо работала учителем.

Учительница из Сумщины стала пограничницей после потери обоих сыновей

"Так как мои сыновья пошли служить, были военнослужащие и потом произошла трагедия, то я решила пойти по их стопам и попыталась стать военнослужащей", – рассказывает пограничница Людмила Гульцо.

Оба сына Людмилы были десантниками, однако старший сын Иван умер от болезни, а младший Артем погиб в Верхнеторецком районе Донецкой области в 2017 году. Трагический и несправедливый уход обоих сыновей в возрасте 24 лет был для Людмилы огромным потрясением и большим горем. Несмотря на это, она думала о том, чтобы последовать их примеру и встать на службу в армию.

"Думали отомстить, но у моего сына остались два сына, мои два внука. Старшему было три года, а младшему восемь месяцев. Так как жена осталась одна, то нужно было ей помогать. Ну и немного себя восстанавливала", – объясняет военная.

Прошло уже почти шесть лет после гибели младшего сына, но Людмила до сих пор не знала обстоятельств его гибели. По ее словам, друзья рассказали ей о том, что произошло в тот день.

"Он был первым, в разведку пошли и он взорвался на растяжке, с оторванными ногами смог по рации попросить помощи. Благодаря ему еще двое спаслись", – вспоминает военнослужащая.

Людмила работала учителем физкультуры в Дружбовской школе на протяжении 30 лет. Она считает, что именно работа помогла ей справиться с глубокой потерей своих детей. Работа в школе была не только способом заработка, но и занятием, которое давало ей возможность забыть о своей горе и помочь другим людям. Это был своего рода выход из тяжелых мыслей и путь к исцелению ее души.

"Если заходишь в школу, школьный коллектив, дети – это другая жизнь, там забываешь обо всем", – говорит женщина.

По ее словам, связь с учащимися поддерживает и сейчас.

"Часто проезжают мимо. Вот дзюдоисты ехали на соревнования в Сумы. Они мною гордятся", – говорит Людмила Гульцо.

В настоящее время подразделение Людмилы несет службу на одном из блокпостов Сумского района.

"Мне нравится мой коллектив. Все дружеские, взаимовыручка идет, помощь, только как скорее хочется победы уже. Я не скажу, что это сложно, мы уже привыкли к этой службе. Как говорил мой сын: "А кто, как не я?", – отмечает военная.

Учительница из Сумщины стала пограничницей после потери обоих сыновей

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 мая в Донецкой области погиб 32-летний воин с Тернопольщины Андрей Панасюк. Дома его ждали жена и дети.

– В Харьковской области в боях против российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Дмитрий Пивень. Боец 2000 года рождения родом из Волынской области получил несовместимое с жизнью ранение во время выполнения боевого задания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!