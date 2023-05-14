Учительница из Сумщины стала пограничницей после потери обоих сыновей

Людмила Гульцо уже полтора года служит в пограничном отряде в Сумской области. Эта женщина пережила потерю двух своих сыновей, которые также служили в армии, но несмотря на это, решила сама присоединиться к службе и стать защитником своей страны.

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Об этом сообщает издание "Суспільне". До этого Людмила Гульцо работала учителем.

"Так как мои сыновья пошли служить, были военнослужащие и потом произошла трагедия, то я решила пойти по их стопам и попыталась стать военнослужащей", – рассказывает пограничница Людмила Гульцо.

Оба сына Людмилы были десантниками, однако старший сын Иван умер от болезни, а младший Артем погиб в Верхнеторецком районе Донецкой области в 2017 году. Трагический и несправедливый уход обоих сыновей в возрасте 24 лет был для Людмилы огромным потрясением и большим горем. Несмотря на это, она думала о том, чтобы последовать их примеру и встать на службу в армию.

"Думали отомстить, но у моего сына остались два сына, мои два внука. Старшему было три года, а младшему восемь месяцев. Так как жена осталась одна, то нужно было ей помогать. Ну и немного себя восстанавливала", – объясняет военная.

Прошло уже почти шесть лет после гибели младшего сына, но Людмила до сих пор не знала обстоятельств его гибели. По ее словам, друзья рассказали ей о том, что произошло в тот день.

"Он был первым, в разведку пошли и он взорвался на растяжке, с оторванными ногами смог по рации попросить помощи. Благодаря ему еще двое спаслись", – вспоминает военнослужащая.

Людмила работала учителем физкультуры в Дружбовской школе на протяжении 30 лет. Она считает, что именно работа помогла ей справиться с глубокой потерей своих детей. Работа в школе была не только способом заработка, но и занятием, которое давало ей возможность забыть о своей горе и помочь другим людям. Это был своего рода выход из тяжелых мыслей и путь к исцелению ее души.

"Если заходишь в школу, школьный коллектив, дети – это другая жизнь, там забываешь обо всем", – говорит женщина.

По ее словам, связь с учащимися поддерживает и сейчас.

"Часто проезжают мимо. Вот дзюдоисты ехали на соревнования в Сумы. Они мною гордятся", – говорит Людмила Гульцо.

В настоящее время подразделение Людмилы несет службу на одном из блокпостов Сумского района.

"Мне нравится мой коллектив. Все дружеские, взаимовыручка идет, помощь, только как скорее хочется победы уже. Я не скажу, что это сложно, мы уже привыкли к этой службе. Как говорил мой сын: "А кто, как не я?", – отмечает военная.

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