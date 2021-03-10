Ученый оценил индийскую вакцину и назвал лучшую

Serum Institute of India производит более миллиона вакцин в год. Вакцина индийского производства Covishield ничем не уступает своему британскому аналогу, вакцине AstraZeneca.

Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказал академик НАН Украины Сергей Комисаренко. Он отметил, что лучшими вакцинами от COVID-19 считаются мРНК-вакцины.

"Надо отдать должное Индии – у них очень мощные медико-биологические науки. Они выпускают качественные вакцины, и очень много. Почему? Прежде всего, потому что в Индии много населения, они уже приближаются к 1,5 млрд. Их институт сывороток, который выпускает Covishield – делали и делают более миллиарда вакцин в год", – сообщил ученый.

Он добавил, что производство вакцин является еще и прибыльным бизнесом, и поэтому предприятие заинтересовано в качественном продукте.

"Это еще и огромный бизнес. И поэтому прокол в этом бизнесе, то есть выпуск какой-либо партии вакцин, которая не соответствует стандарту качества, приведет к огромным убыткам. Как моральным, то есть к потере престижа компании, так и материальным, потому что люди утратят веру в эту вакцину, страны не будут ее покупать", – заметил Комисаренко.

"Я как ученый абсолютно убежден, что AstraZeneca и Covishield – вакцины абсолютно одинакового качества", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, какая вакцина от коронавируса является лучшей, академик отметил, что это мРНК-вакцины. "Это тот самый Pfizer и та же Moderna. Но я думаю, если AstraZeneca и хуже, то ненамного хуже. Она является эффективной", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вскоре в нашу страну должны начать поставлять вакцины против коронавируса производства компании Pfizer.