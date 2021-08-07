Ученые заявили, что Гольфстрим рекордно замедлился: это может грозить катастрофой

Ученые-климатологи предупредили, что обнаружили признаки коллапса течения Гольфстрима. Это может стать катастрофой для планеты.

Так, исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, обнаружило "почти полную потерю устойчивости за последнее столетие" течений, которые исследователи называют атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляцией (AMOC). Об этом сообщает газета The Guardian.

Потоки уже достигли своей самой медленной точки, по крайней мере, за 1600 лет, но новый анализ показывает, что они могут остановиться. Такое событие имело бы катастрофические последствия по всему миру, серьезно нарушить дожди, от которых зависят продукты питания миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке, усиление штормов и понижение температуры в Европе, повышение уровня моря с востока Северной Америки. Это также поставит под угрозу тропические леса Амазонки и ледяные щиты Антарктики.

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Сложность системы AMOC и неопределенность в отношении уровней глобального потепления в будущем делают невозможным прогнозирование даты какого-либо коллапса на данный момент. Это может произойти через десятилетие, два или несколько столетий. Но колоссальное воздействие, которое это окажет, означает, что этого никогда нельзя допустить, подчеркнули ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученый объяснил, когда медузы исчезнут из Азовского моря. По его словам, это может не случиться никогда.