Ученые выяснили, почему женщины позже мужчин признаются в любви

Мужчины признаются в любви быстрее, чем их партнеры-женщины. К такому выводу пришли исследователи, обнаружив, что разница в среднем составляет 15 дней и на это часто влияют подсознательные факторы.

Так, ученые во главе с доктором Кристофером Уоткинсом из Абертейского университета в Данди (Великобритания), обнаружили, что мужчины говорят "я тебя люблю" в среднем через 108 дней – по сравнению со 123 днями у женщин. Результаты исследования опубликовали в Журнале социальных и личных взаимоотношений (Journal of Social and Personal Relationships).

Ученые выяснили, что мужчины делали первый шаг в шести из семи проанализированных стран. Единственным исключением была Франция, где и мужчины, и женщины с одинаковой вероятностью могли первыми заявить о своей страсти.

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Исследователи опросили 1092 женщины и 336 мужчин о текущих или недавних отношениях.

Респондентов спрашивали, когда они начали думать о признании в любви, кто из партнеров сделал это первым, сколько времени на самом деле это заняло и как это было воспринято.

Исследование показало, что мужчины чаще думали, что влюблены, примерно через 70 дней после начала новых отношений, на целую неделю раньше, чем партнерша.

Затем потребовался еще месяц, чтобы набраться смелости, чтобы сказать "я люблю тебя", и оба пола были одинаково счастливы услышать эти слова.

Ученые предположили, что действуют подсознательные факторы, зависящие от соотношения мужчин и женщин в изучаемых странах — Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Франции, Польше и Великобритании.

В местах, где мужчин больше, чем женщин, те мужчины, которым посчастливилось состоять в отношениях, обычно говорили "я люблю тебя", чтобы остановить конкурирующего мужчину. Исследование показало, что, вероятно, это также делается для ускорения интимной близости.

"Эскалация сексуальной близости (через признание в любви) более вероятна в среде, где у мужчин больше возможностей для секса, а женская распущенность относительно более распространена", — говорят исследователи.

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