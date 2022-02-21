Ученые выяснили, почему женщины позже мужчин признаются в любви

Наталья Софиенко
Психология
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Ученые выяснили, почему женщины позже мужчин признаются в любви
nosound
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Мужчины признаются в любви быстрее, чем их партнеры-женщины. К такому выводу пришли исследователи, обнаружив, что разница в среднем составляет 15 дней и на это часто влияют подсознательные факторы.

Так, ученые во главе с доктором Кристофером Уоткинсом из Абертейского университета в Данди (Великобритания), обнаружили, что мужчины говорят "я тебя люблю" в среднем через 108 дней – по сравнению со 123 днями у женщин. Результаты исследования опубликовали в Журнале социальных и личных взаимоотношений (Journal of Social and Personal Relationships).

Ученые выяснили, что мужчины делали первый шаг в шести из семи проанализированных стран. Единственным исключением была Франция, где и мужчины, и женщины с одинаковой вероятностью могли первыми заявить о своей страсти.

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Исследователи опросили 1092 женщины и 336 мужчин о текущих или недавних отношениях.

Респондентов спрашивали, когда они начали думать о признании в любви, кто из партнеров сделал это первым, сколько времени на самом деле это заняло и как это было воспринято.

Исследование показало, что мужчины чаще думали, что влюблены, примерно через 70 дней после начала новых отношений, на целую неделю раньше, чем партнерша.

Женщины позже признаются в любви.

Затем потребовался еще месяц, чтобы набраться смелости, чтобы сказать "я люблю тебя", и оба пола были одинаково счастливы услышать эти слова.

Ученые предположили, что действуют подсознательные факторы, зависящие от соотношения мужчин и женщин в изучаемых странах — Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Франции, Польше и Великобритании.

В местах, где мужчин больше, чем женщин, те мужчины, которым посчастливилось состоять в отношениях, обычно говорили "я люблю тебя", чтобы остановить конкурирующего мужчину. Исследование показало, что, вероятно, это также делается для ускорения интимной близости.

"Эскалация сексуальной близости (через признание в любви) более вероятна в среде, где у мужчин больше возможностей для секса, а женская распущенность относительно более распространена", — говорят исследователи.

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