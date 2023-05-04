Ученые выяснили, кто может стать первыми климатическими беженцами в мире

По мере усугубления глобального климатического кризиса все больше людей вынуждены покидать свои дома в поисках земель с более прохладным климатом и менее экстремальной погодой. Наиболее ярким примером воздействия изменения климата на общество на сегодняшний день является Бангладеш, расположенный в Бенгальском заливе.

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Как отметил в интервью Еxpress Эрол Яйбоке, директор и старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), изменение климата значительно сильнее затронет тех, кто наиболее уязвим перед ним – бедные слои населения. У них нет средств приспосабливаться к новым условиям и единственным вариантом выжить для них является бегство.

По словам Яйбоке, в последние десятилетия засухи, муссоны, ураганы и наводнения участились в некоторых регионах планеты и уже вынуждают в среднем более 20 миллионов человек покинуть свои дома. Людей, которые уезжают из этих обстоятельств называют "климатическими беженцами".

Однако специалист обратил внимание не на количестве людей, но их тип. Практически все они, как подчеркнул эксперт, бедны.

Он подчеркнул, что от погодных аномалий страдают все слои общества, однако у представителей среднего и высшего классов есть средства, чтобы сделать свою жизнь в новых условиях более комфортной, в то время, как у низшего слоя денег на улучшение жизни нет.

"Если дом бедного фермера на сваях раньше сметало раз в 20 лет, а теперь сметает раз в два-три года, такая жизнь быстро становится неустойчивой для этого человека", – пояснил эксперт.

Он же привел пример Бангладеш – государства в Южной Азии, расположенное к востоку от Индии и омываемое Бенгальским заливом. По словам Яйбоке, жители этой страны в первую очередь рискуют стать массовыми "климатическими беженцами", так как страна расположена в низине и в зоне образования циклонов. Кроме того, большая часть населения государства живет в трущобах, там низкая социальная защищенность, плохая инфраструктура и высокая плотность населения.

"В конце концов происходит то, что эти люди перемещаются в основном внутри страны из того места, где они были, в более устойчивое место, обычно в город, где жизнь будет для них очень тяжелой", – отметил специалист.

Он предположил, что к 2050 году каждый седьмой человек в Бангладеш будет перемещен из-за изменения климата.

"По крайней мере, 18 миллионам жителям страны, возможно, придется переехать только из-за повышения уровня моря, поскольку две трети ее территории находятся менее чем на пять метров над уровнем моря", – сказал Яйбоке.

Он напомнил что Бенгальский залив, на котором расположена страна, считается мировым очагом тропических циклонов. А всего за период 1974-99 гг. в бухте сформировалось 202 шторма.

Говоря об изменении климата, он привел пример Персидского залива, где многие миллионы людей живут изо дня в день при температуре, которая может превышать 50°C.

"Здесь люди адаптировались к экстремальным погодным условиям, используя такие вещи, как кондиционеры, превращая то, что должно было обжигать интерьеры, в прохладные райские уголки. Однако эта роскошь доступна только тем, у кого есть деньги, поскольку многие миллионы рабочих-мигрантов в таких странах, как Саудовская Аравия, вынуждены жить в тесноте, тесноте и душных условиях", – привел пример специалист.

В то же время, Яйбоке, надеется, что технологии будут развиваться и помогут людям пережить климатические изменения не столь болезненно. Также он призвал более богатые страны помочь бедным, тем самым сдерживая огромные миграционные потоки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали города, которые могут наиболее пострадать из-за изменений климата.