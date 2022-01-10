Какие города мира больше всего пострадают от изменений климата: озвучен прогноз

Повышение температуры, вызванное изменением климата, может привести к появлению новых тропических циклонов, поражающих густонаселенные города средних широт, такие как Пекин, Нью-Йорк и Токио. Влияние человечества на климат ведет к усилению тропических циклонов.

Исследования экспертов Йельского университета показали, что глобальное потепление уменьшит разницу температур между экватором и полюсами. Они предупреждают, что это может ослабить струйный поток в средних широтах, что приведет к формированию циклонов – к 2100 году – в более широком диапазоне, чем за последние 3 миллиона лет, передает Dailymail.

Возможность образования большего количества тропических циклонов в средних широтах, где проживает большая часть населения мира, поставит миллионы людей в зону их разрушительной досягаемости, отмечают ученые.

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Исследование, проведенное физиком Джошуа Студхольмом из Йельского университета и его коллегами, отчасти было вдохновлено субтропическим штормом Альфа в сентябре 2020 года – первым в истории циклоном, обрушившимся на материковую часть Португалии.

"Раньше мы этого не наблюдали", – сказал доктор Студхольм.

В своей работе команда проанализировала существующие исследования воздействия изменения климата на реактивные течения, циркуляцию атмосферы в тропиках и схождение пассатов над экватором.

Однако они сделали это через призму того, как эти эффекты взаимодействуют со сложными физическими процессами, происходящими в масштабе отдельных штормов.

Вывод команды о том, что изменение климата может аналогичным образом увеличить риск тропических циклонов в будущем, согласуется с рядом недавних исследований. Межправительственная группа экспертов по изменению климата в своем шестом оценочном отчете в августе прошлого года написала, что у них есть "высокая уверенность" в том, что влияние человечества на климат ведет к усилению тропических циклонов.

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