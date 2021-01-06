Ученые сделали неожиданное заявление о длительности иммунитета к COVID-19

Клетки иммунной памяти в организме людей, переболевших COVID-19, могут существовать не менее восьми месяцев.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Immunology. Результаты последних исследований, по мнению ученых, дают надежду на более длительный защитный эффект вакцин от коронавируса, чем считалось ранее.

Многие исследователи ставили под сомнение сохранение иммунитета после COVID-19, поскольку у переболевших со временем уровень антител к SARS-CoV-2 снижается.

Однако приобретение иммунитета к болезни зависит от долгоживущих Т-клеток памяти, распознающих специфические вирусные белки, и В-клеток памяти, отвечающих за выработку специфических антител против вируса, говорится в новом исследовании.

Ученые из нескольких исследовательских центров Австралии под руководством профессора Менно ван Зельма из Университета Монаша доказали, что В-лимфоциты памяти, в частности распознающие SARS-CoV-2, сохраняются в организме выздоравливающих в течение как минимум восьми месяцев.

У пациентов после COVID-19 умеренно развиваются B-лимфоциты иммунной памяти, они способны вырабатывать специфические антитела при повторном контакте с коронавирусом, считают ученые. Их достаточно высокий уровень был обнаружен примерно до третьего месяца после появления симптомов заболевания, говорится в исследовании, которое проводилось в небольшой группе из 25 пациентов. Кровь на анализ у них брали в период с 4 по 242 день после исчезновения симптомов.

Данное исследование подтвердило, что уровень антител против SARS-CoV-2 начал снижаться с 20 дня после заражения после исчезновения симптомов.

В то же время В-лимфоциты памяти были обнаружены в крови пациентов почти сразу после заражения. Их уровень вырос к 150 дню после заражения, сохранялись они не менее 242 дней (восемь месяцев) после исчезновения симптомов коронавируса.

Данные результаты показывают, что пациенты после COVID-19 действительно сохраняют иммунитет к вирусу и болезни. Также это может служить объяснением, почему среди миллионов людей фиксируется так мало случаев реального повторного заражения SARS-CoV-2, говорят ученые.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению врача-иммунолога Бориса Донского, иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших эту болезнь, может сохраняться в течение нескольких лет.

Защита, образующаяся путем прививки, может быть менее устойчивой, считает он.