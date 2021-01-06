Учені зробили несподівану заяву про тривалість імунітету до COVID-19

Клітини імунної пам'яті в організмі людей, що перехворіли на COVID-19, можуть існувати не менш ніж вісім місяців.

Про це йдеться в статті, опублікованій у журналі Science Immunology. Результати останніх досліджень, на думку вчених, дають надію на більш тривалий захисний ефект вакцин від коронавірусу, ніж вважалося раніше.

Багато дослідників ставило під сумнів збереження імунітету після COVID-19, оскільки у тих, хто перехворів, згодом рівень антитіл до SARS-CoV-2 знижується.

Однак набуття імунітету до хвороби залежить від Т-клітин пам'яті, які розпізнають специфічні вірусні білки, і В-клітин пам'яті, що відповідають за вироблення специфічних антитіл проти вірусу, зазначено в новому дослідженні. А ці клітини живуть довго.

Учені з декількох дослідницьких центрів Австралії під керівництвом професора Менно ван Зельма з Університету Монаша довели, що В-лімфоцити пам'яті, зокрема розпізнають SARS-CoV-2, зберігаються в організмі тих, хто одужує, протягом щонайменше восьми місяців.

У пацієнтів після COVID-19 помірно розвиваються B-лімфоцити імунної пам'яті, вони здатні виробляти специфічні антитіла в разі повторного контакту з коронавірусом, вважають учені. Досить високий їх рівень був виявлений приблизно до третього місяця після появи симптомів захворювання, йдеться в дослідженні, яке проводилося в невеликій групі з 25 пацієнтів. Кров на аналіз у них брали в період з 4 до 242 дня після зникнення симптомів.

Це дослідження підтвердило, що рівень антитіл проти SARS-CoV-2 почав знижуватися з 20 дня після зараження після зникнення симптомів.

Водночас В-лімфоцити пам'яті були виявлені в крові пацієнтів майже відразу після зараження. Їх рівень зріс до 150 дня після зараження, зберігалися вони не менш ніж 242 дні (вісім місяців) після зникнення симптомів коронавірусу.

Ці результати показують, що пацієнти після COVID-19 дійсно зберігають імунітет до вірусу й хвороби. Також це може бути поясненням, чому серед мільйонів людей фіксується так мало випадків реального повторного зараження SARS-CoV-2, кажуть учені.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку лікаря-імунолога Бориса Донського, імунітет до коронавірусу в людей, які перехворіли на цю хворобу, може зберігатися протягом декількох років.

Захист, що утворюється завдяки щепленню, може бути менш стійкий, вважає він.