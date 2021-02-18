Ученые объяснили, как могут возникать мутации COVID-19

Ученые из Велткобритании пришли к выводу, что коронавирус может мутировать быстрее у людей, которые имеют ослабленный иммунитет.

Об этом написало CNN. Как рассказала директор консорциума COVID-19 Genomics UK Шэрон Пикок, которая работает над секвенированием коронавирусуив, исследователи проследили эту тенденцию и считают, что она может дать подсказку о том, как появились новые штаммы возбудителя болезни.

По словам ученой, в целом вирусы мутируют естественно, и большинство мутаций незначительны. Однако некоторые изменения, обнаруженные в штаммах из Великобритании и Южной Африки, могут сделать патоген более заразным.

Также Пикок отметила, что в течение года ее команда наблюдала определенную мутацию коронавируса примерно раз в две недели.

"Мы наблюдали, что иногда вирус на самом деле делал большой скачок в своей эволюции, особенно у людей, которые имеют затяжную инфекцию, людей с ослабленным иммунитетом. И при таких обстоятельствах мы видим, что вирус на самом деле мутирует быстрее", – пояснила ученый.

"Мы видели конкретных людей, у которых вирус адаптировался и менялся довольно существенно в течение недель или месяцев. Так могли возникнуть некоторые штаммы, которые мы видим сейчас", – добавила Пикок, однако уточнила, что для окончательного выяснения источников происхождения мутаций коронавируса необходимы дополнительные исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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