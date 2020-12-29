Ученые нашли возможное лекарство для победы над смертельно опасными инфекциями

Таша Адамович Общество 02:40, 29.12.2020 Обновлено: 07:14, 29.12.2020

Ученые американского Вистаровского института открыли класс соединений, сочетающих в себе свойства антибиотиков и иммуномодуляторов, – они способны помочь человеку избежать смертельно опасных инфекций.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature. Выявленные соединения могут дать быстрый иммунный ответ против микробов, обладающих устойчивостью к лекарствам.

Результаты компьютерного моделирования показали, что обнаруженные вещества не только замедляют синтез изопреноидов – молекул, необходимых для выживания патогенных бактерий, но и имеют уникальную способность проникать через бактериальную стенку.

То есть они могут стимулировать иммунную систему – это делает их более эффективными препаратами, чем многие антибиотики.

Немаловажным фактом является и то, что все протестированные соединения не были токсичными для человека.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни – пение. Это занятие помогает снизить давление и укрепить здоровье мозга, заявили специалисты из Йельского и Гарвардского университетов (США).

Также, по данным исследователей, пение снижает риск деменции и помогает бороться с депрессией.

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