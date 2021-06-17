Ученые об изменении климата: Украина переходит в зону сверхвысоких температур

Из-за климатических изменений Украина постепенно переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Среди причин этого процесса – деградация земель и опустынивание.

Об этом сообщается на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. По свидетельству ученых, стране грозит опустынивание обширных территорий в ближайшие 30-40 лет.

Сейчас распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире, составляя более 54% территории.

Кроме того, до 20 млн га сельхозугодий охвачены пылевыми бурями, еще 13 млн га подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, а более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии.

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Для борьбы с опустыниванием и деградацией земель утвержден Национальный план действий и создан Координационный совет.

Чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, будут воплощаться меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почвах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете появились фото, на которых зафиксированы катастрофические масштабы незаконной вырубки лесов в украинских Карпатах.

Синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич рассказал, что из-за изменений климата на Юге Украины могут появиться пустыни и полупустыни.

Директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Ромащенко заявил, что через 50-70 лет Юг Украины может превратиться в пустыню из-за жесткого дефицита водного баланса.

По его словам, температура к 2050 году вырастет на 2,2-2,5 градуса, к 2100-му – на 3,1-3,3 градуса.