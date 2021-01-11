Ученые нашли фермент, от которого может зависеть распространение коронавируса

Карина Бондаренко Общество 07:36, 11.01.2021

Ученые нашли фермент в организме человека, благодаря которому может размножаться коронавирус. Отмечается, что без него он практически не в состоянии это делать.

Исследователи Тюбингенского университета (Германия) заявили, что открытие может помочь в разработке лекарств против COVID-19, передает N-tv.

В ходе исследования ученые воспроизвели компьютерную модель распространения коронавируса в человеческих легких.

При проникновении в клетки коронавирус "заставляет" их вырабатывать вещества, которые являются для него "воротами" для дальнейшего размножения в организме. Как выяснилось, особо важным в этом процессе является фермент уанилаткиназа 1 или GK1.

Немецкие ученые смогли на время убрать его из организма, благодаря чему коронавирус прекратил размножаться.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые назвали болезнь, которая вдвое повышает риск смерти от коронавируса. Она часто встречается среди людей.

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