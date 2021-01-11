Учені знайшли фермент, від якого може залежати поширення коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 07:36, 11.01.2021 Оновлено: 07:56, 11.01.2021

Учені знайшли фермент в організмі людини, завдяки якому може розмножуватися коронавірус. Зазначається, що без нього він практично не в змозі це робити.

Дослідники Тюбінгенського університету (Німеччина) заявили, що відкриття може допомогти в розробленні ліків проти COVID-19, передає N-tv.

У процесі дослідження спеціалісти відтворили комп'ютерну модель поширення коронавірусу в людських легенях.

Під час проникнення в клітини коронавірус "змушує" їх виробляти речовини, які є для нього "воротами" для подальшого розмноження в організмі. Як з'ясувалося, особливо важливим у цьому процесі є фермент уанілаткіназа 1 або GK1.

Німецькі вчені змогли тимчасово прибрати його з організму, завдяки чому коронавірус припинив розмножуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, науковці назвали хворобу, яка вдвічі підвищує ризик смерті від коронавірусу. Вона часто трапляється серед людей.

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