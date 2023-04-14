Убили за несколько дней до совершеннолетия дочери: на Хмельнитчине старый знакомый расправился с военным медиком

В Хмельницкой области жестоко убили 41-летнюю медсестру одной из воинских частей. Женщина ранее служила в зоне АТО боевой медсестрой. У нее осталась дочь и муж, тоже военный. Убийца был знаком с жертвой ранее.

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В гости зашел сосед

Жестокое убийство 41-летней медсестры воинской части Натальи Ищук потрясло небольшой город Староконстантинов Хмельницкой области.

Женщина была дома одна, когда в двери позвонил бывший знакомый. Говорят, он был соседом Натальи. Судя по материалам Реестра судебных решений, мужчине 48 лет, сам он родом из Староконстантинова, ранее был судим.

Подозреваемый на суде не объяснил, зачем он приходил. Следствие пока точно не установило время, когда это произошло. Указано, что примерно с 21:30 до 23:30 во вторник, 21 марта.

Между ним и Натальей возник словесный конфликт. После этого "гость" вышел на кухню и вернулся с ножом. Он вонзил его в горло женщине и "не вынимая нож, сделал поперечный разрез". Наталья скончалась на месте.

Орудие убийства, а также свои очки он оставил в квартире несчастной. А вот дверь аккуратно запер за собой на ключ и ушел. Ключи выбросил неподалеку от дома, следователи потом их нашли.

Вскоре после гибели мамы дочке исполнилось 18 лет

Бездыханное тело Натальи на следующий день обнаружила ее мама, она вызвала полицию. У погибшей осталась дочь Настя, которой буквально через девять дней исполнилось 18 лет.

Об этом девушка написала у себя на страничке в Facebook.

"Сегодня мне исполнилось 18. И именно сегодня – 9-й день, как моей мамы нет среди живых. Я появилась на свет благодаря своей мамочке: ее любви, защите, заботе. С моего первого дня жизни и до ее последнего мама всегда находилась рядом: и неважно, было ли между нами расстояние или нет, но я была уверена в том, что она повсюду и всегда мыслями со мной. Мама не только дала мне жизнь, мама научила меня всему, чтобы я была сейчас такой, какая есть. Мудрость, советы, предупреждения и волнения – все, что помогало и будет помогать в дальнейшем двигаться вперед", – написала девушка.

Несколько лет служила в АТО

Те, кто знал Ирину, говорят, что она никому и никогда не причинила зла.

"Она была доброй и светлой. Но в то же время твердой в своих решениях, самостоятельной, уверенной в себе. Она действительно несколько лет работала медиком в воинской части. Работа непростая, но она справлялась. Она очень любила свою единственную дочь. С собственной мамой у нее добрые отношения. Она переживала за свою маму. У Натальи был брат, вроде бы тоже военный, но несколько лет назад его не стало", – рассказывает давняя знакомая погибшей.

"Я Наташу знаю лет двадцать. Она примерно семь лет служила в зоне АТО, была боевым медиком, потом вернулась домой, работала в воинской части. Она была прямолинейной и в то же время доброй, веселой, очень компанейской. И, на мой взгляд, стрессоустойчивой. Не могу сказать, что она могла с кем-то конфликтовать, ругаться. И очень хорошо и правильно воспитывала свою дочь. Ее смерть стала для меня шоком", – говорит ее знакомая.

Наталья некоторое время назад во второй раз вышла замуж, ее избранник Сергей – тоже военный. Женщина была счастлива. На страничке у дочери есть их совместное фото, где она и маму, и Сергея называет родителями.

Наталья действительно много времени уделяла единственной дочери. Они вместе ездили отдыхать, проводили свободное время, гуляли на природе.

Теперь девушка осталась одна. Знакомые говорят, что бабушка и дедушка заботятся о ней, не оставляют без внимания.

Убийцу полиция задержала на следующий день. Он вину признал и сейчас находится под арестом. Против него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.