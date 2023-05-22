Убил из-за давнего конфликта: на Полтавщине мужчина расстрелял трех соседей, а потом взорвал себя

Страшная трагедия разыгралась в небольшом городке Лохвица на Полтавщине. Там 53-летний мужчина расстрелял трех своих ближайших соседей. Причем свидетельницей одного из убийств стала девочка-подросток.

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Расстрелял трех соседей

Жители города Лохвица Полтавской области сейчас только и говорят о том, что произошло днем 21 мая на одной из улиц.

Там 53-летний Александр Сова из своего охотничьего ружья убил трех своих соседей. Погибли 47-летний бывший мэр города Вячеслав Демчук, 63-летняя бывшая учительница Алевтина Панченко и 67-летний пенсионер Михаил Тарасенко.

Затем Сова вернулся в свой двор и подорвал себя.

В полиции Полтавской области говорят, что сейчас следователи разбираются в мотивах преступления. Пока предварительная версия – бытовой конфликт.

Убийство мужчина совершил из собственного зарегистрированного охотничьего ружья. Также в полиции уточняют, что преступник не был военнослужащим – ни раньше, ни сейчас.

Одна из жительниц этой улицы, где произошло тройное убийство, говорит, что между Совой и погибшими был многолетний конфликт.

"Это такой человек, который всегда был чем-то недоволен. Он постоянно с кем-то ругался, выяснял отношения, ему все не нравилось. Я точно не знаю, но двое погибших жили с ним рядом с одной и другой стороны, третий – напротив. Возможно, с ними он воевал из-за земли, из-за грядки на огороде", – говорит соседка.

Сова давно развелся с женой, когда его ребенок был совсем маленький. С тех пор жил один. Зарабатывал тем, что помогал людям по хозяйству, делал ремонт, молол зерно.

Убил на глазах у ребенка

Пожилая учительница Алевтина Панченко, которая жила слева от дома убийцы, в тот день была дома. Как рассказали в школе, где раньше преподавала математику и информатику женщина, на пенсии Алевтина Ивановна занималась репетиторством, готовила детей к сдаче ВНО.

"Она как раз занималась с 14- или 15-летней девочкой по математике, когда этот человек вошел в ее двор. Ребенку он сказал, чтобы она бежала оттуда. И выстрелил в учительницу. Это, конечно, большой стресс для девочки – увидеть, как на твоих глазах погибает учительница", – рассказали нам в школе.

Ее коллеги говорят, что Алевтина Ивановна была прекрасным педагогом и отличным классным руководителем. "Она всегда шла в ногу со временем, использовала в работе новые технологии. И как коллега была очень отзывчивой, приветливой. Она могла отложить свои собственные дела, чтобы помочь другому учителю. Возвращалась домой и продолжала там работать, готовиться к урокам. Никто о ней плохого слова сказать не может", – говорят коллеги.

У женщины остались двое сыновей и дочь, все они уже взрослые, у них есть свои семьи и дети. Алевтина Ивановна любила заниматься с внуками.

Выстрелил в сердце и спину

Второй жертвой стал пенсионер Михаил Тарасенко, его дом находится справа от дома преступника. У него остались два взрослых сына, один из них сейчас служит в армии.

Погибший экс-мэр Вячеслав Демчук жил напротив дома Совы. В автошколе, которую с 2018 года возглавлял Демчук, нам рассказали, что экс-мэр стал третьей жертвой.

"Вячеслав Демчук в это время клал плитку у себя во дворе. Убийца сначала выстрелил в окна его двух спален. Когда Демчук открыл ворота и вышел на улицу, убийца выстрелил ему прямо в сердце, а затем еще и в спину", – говорят в автошколе.

У бывшего мэра остались жена и две дочери. Старшая живет за границей и сейчас едет на похороны отца. А младшая учится в 10-м классе.

О Демчуке отзываются хорошо, на последних выборах в мэры он баллотировался от партии "Батькивщина", но проиграл.

Также он был основателем районного Общества содействия обороне Украины. Организация помогала военным землякам, закупала для них форму, мавики.

Местные жители рассказывают, что слышали несколько выстрелов. "Мы как раз были неподалеку и услышали сначала два выстрела. А минут через 5-7 еще два. Не сразу поняли, в чем дело. А когда возвращались, то увидели полицейские машины и скорые. Тогда и узнали, что там произошло. Убийцу я видела в жизни пару раз, но я его не знаю, поэтому ничего вам сказать не могу", – рассказала еще одна жительница этой улицы Оксана.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство двух и более человек.