Убийство Маши Борисовой: родственники рассказали о давлении полиции на семью

На Херсонщине правоохранители психологически давили на родных убитой 7-летней Маши Борисовой: они требовали от ее матери и бабушки рассказать "правду" об исчезновении девочки.

Об этом рассказала родственница семьи, говорится в материале OBOZREVATEL. По ее словам, старшего брата Маши из-за допросов даже пришлось отвести к психологу.

"Очень некорректно они обращались с мамой во время поисков. Говорили, что, мол, рассказывай, кто и куда увез дочь, ты все знаешь, нам экстрасенс сказал. Наверное, здесь бухаешь, дочь убила и закопала. Представляете, все это приходилось выслушивать несчастной матери! А бабушка Маши после тяжелой операции, на нее тоже психологически давили, говорили, что ты знаешь, кто увез девочку. Постоянные допросы тоже очень сильно повлияли на старшего брата Маши, его даже пришлось возить к психологу", – сказала одна из родственниц.

Также родные отрицают информацию о том, что мама убитой школьницы якобы вела себя спокойно, когда тело ее дочери нашли. По их словам, женщина "выла от горя" и рвалась на место.

"Мама сильно плакала и рвалась на то место, ей врач сделала успокаивающий укол. Потом приехали близкие, и ей сказали, что Машу нашли. Она с родными бросилась туда, но ее не пустили, закрыли в доме вместе с психологом и врачом. После этого должен был быть допрос. Мама выла от горя. Все эти дни поисков она практически ничего не ела, находилась на успокоительных, она была просто истощена. Мама буквально постарела лет на десять, ее невозможно узнать", – рассказывают родные.

Как сообщал OBOZREVATEL: