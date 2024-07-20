Это не просто отвратительное, гнусное, трусливое убийство физически беззащитной женщины из-за угла – это террористический акт.

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Далее текст на языке оригинала.

Це ще один акт тотальної геноцидальної війни московії проти України, війни проти української мови, української культури, української еліти.

Але московські виродки, які вбивали видатних українців минулого і сьогодні вбили Ірину Фаріон — не розуміли і не розуміють одного:

Можна вбити людину — неможливо вбити ідею.

Ірина Фаріон була видатною постаттю за життя — і стане легендою після смерті.

Не забудемо. Не пробачимо. Помстимося.