Ход истории полон парадоксов и подсказок. Так что перенесёмся из страшного настоящего в страшное прошлое.

Видео дня

В июле 1942-го года московская газета "красная звезда" с интервалом в 6 дней опубликовала на одну и ту же тему два очень схожих по смыслу текста, ставших в ТУ войну культовыми: стихотворение Константина Симонова "Убей его!" ("Если дорог тебе твой дом…") и статью Ильи Эренбурга "Убей!", фактически пересказавшую это же стихотворение.

Вот финал статьи Эренбурга (где он развивает симоновское ключевое "Так убей же немца"):

"Убей немца! — это просит старуха-мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!"

Сейчас время другое. Немцы прошли через Великий Катарсис после Великого Коленопреклонения Великого с того мгновенья Вилли Брандта, создали совершенно новую немецкую нацию с совершенно новой немецкой ментальностью и сегодня вместе со всей Цивилизацией очень серьёзно и существенно помогают Украине защищаться от русских изуверов и извергов. У них сейчас другая Германия — и Украина немцев простила.

Возможно ли когда-то такое прощение русских? Только после их НАСТОЯЩЕГО КАТАРСИСА. Сейчас там ничем подобным и не пахнет. Я не представляю себе, чтобы мордор мог столь же коренным образом измениться, как изменилась Германия. Чтобы русские прошли ЭТОТ путь немцев. Может быть, через пару веков. Но слишком глубинно то, что вошло в их кровь и плоть. Не знаю, излечимо ли это в принципе. Однако если они изменятся, то это будут уже не русские. Зато это будут люди. Когда???