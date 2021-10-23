Убегали огородами и спускали собак: в эпицентре вспышки полиомиелита в Ривненской области жители устроили бунт против вакцинации

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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Жители Ривненщины отказались делать прививки детям против полиомиелита, сообщил Сафонов

Жители Ривненщины, где недавно зафиксировали вспышку полиомиелита, устроили бунт против "нулевого" тура вакцинации от заболевания. За 10 дней с момента объявления ЧС привиты инактивированной полиомиелитной вакциной чуть больше половины детей.

Об этом в своем Facebook сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов. По его словам, в регионе организованы все условия, чтобы обеспечить как можно больший охват вакцинацией: медики провели обзвон всех родителей детей в возрасте до 5 лет, совершили подворный обход в поселке Большая Омеляна, где могли ответить на все вопросы и сделать прививку прямо дома.

"Для такого решения был целый ряд причин, на которые нужно обращать внимание: а) имеем период ковид-пандемии и резкого подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями – скопления людей на ФАПах крайне не желательно; б) много детей (каждый четвертый) имеет признаки ОРВИ и их целесообразно было осматривать на месте, в тепле; в) многодетные мамы не могли оставить других детей одних; г) брифинги Сафонова и выступления мои и коллег на ТВ мало кто из местных смотрит", – пояснил санврач.

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Однако, по его словам медики столкнулись с большим сопротивлением со стороны населения ОТГ в вопросе вакцинации.

"Что мы имели? – закрытые перед носом ворота, побег огородами, спускание во двор собак, словом, извините, что обижаю патриотические чувства – цивилизацию во всей красе", – отметил Сафонов.

В такой ситуации врач возмутился даже не тем, что работа медиков не ценится, а тем, что люди боятся "сломать собственную картину мира".

"Даже в интернете лень найти информацию об одной из самых безопасных вакцин, используемых от страшной болезни, лучше постить котиков в сети, чем беспокоиться рисками для собственного ребенка", – отметил врач.

Подытоживая, он выразил надежду, что украинцы все-таки когда-нибудь эволюционируют к "зрелому гражданскому обществу", однако, по словам санврача, на это нужно достаточно много времени.

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Напомним, о проведении неотложного "нулевого" тура вакцинации от полиомиелита в Ривненской сообщили еще 9 октября. Отмечалось, что детей без прививки не будут допускать в школы. Вакцинацию проводили в течение 14 дней, с 11 по 22 октября, с использованием вакцины ИПВ детям до 5 лет включительно, независимо от ранее полученных прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Ривненщине у 1,5 летнего мальчика диагностировали дериват вакцинного штамма полиовирусов 2-го типа (Sabin 2), который привел к параличу. Родители отказались от вакцинации по религиозным убеждениям.

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