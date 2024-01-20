В Киеве на мосту Патона внедорожник "снес" ограничители и выехал на встречную полосу: образовалась пробка. Видео

В Киеве на мосту Патона внедорожник Mitsubishi на скорости снес пластиковые ограничители и остановился на встречной полосе. В результате ДТП на путепроводе образовалась пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

"Еще одно ДТП произошло на мосту Патона. Здесь, по предварительной информации, водитель внедорожника на Mitsubishi снес ограничители и остановился только на встречной полосе. К счастью, без пострадавших", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что внедорожник снес более десяти пластиковых ограничителей на мосту. На мосту образовалась пробка – движение транспорта затруднено в сторону левого берега Киева.

Напомним, в Днепровском районе Киева в среду, 17 января, произошла авария с участием Tesla и Hyundai. В результате ДТП водителя последнего авто зажало между водительским сиденьем и приборной панелью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить иностранца-водителя Toyota, который на Печерске устроил ДТП, в результате которого погибли супруги. Злоумышленник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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