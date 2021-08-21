У Зеленского назвали смысл парада в День Независимости и потраченную сумму

Необходимость проведения военного парада в День Независимости в Украине обусловлено несколькими факторами. Среди них – демонстрация достижений и моральная поддержка военных.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" и представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. Также он подчеркнул, что траты составят примерно 100 миллионов.

"Эта сумма абсолютно обоснована сейчас", – сказал Вениславский, добавив, что с точки зрения бюджетов и расходов в целом – это не очень большие деньги.

По словам представителя главы государства, другие страны мира тратят куда больше на такие парады и в них участвует огромное количество людей.

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Вениславский также отметил, что у этого мероприятия несколько целей:

демонстрация достижений военно-промышленного комплекса,

морально-психологическая поддержка украинских военнослужащих со стороны гражданских, которые понимают, что те способны противостоять агрессору.

"Это и определенные традиции, поскольку мы понимаем, что парад в определенные круглые даты также должен символизировать достижения за годы независимости", – добавил Вениславский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 22 по 24 августа запланировано около 150 мероприятий. Среди них и военные парады в трех городах: Киеве, Днепре и Одессе.