'У вас гораздо больше, чем просто работа': Зеленский поздравил работников и работниц ГСЧС накануне их праздника. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц ГСЧС Украины с наступающим профессиональным праздником. Он подчеркнул, что спасатели поддерживают реальную жизнеспособность всего украинского общества.

Поздравление главы государства появилось в Telegram-канале Зеленского. Сотрудники ГСЧС Украины отмечают свой профессиональный праздник ежегодно 17 сентября.

"Накануне Дня спасителя поздравил работников и работниц ГСЧС Украины. У вас гораздо больше, чем просто работа. Вы поддерживаете реальную жизнеспособность всего нашего общества, наших городов и сел. Везде, где нужны ваши смелость и добросовестность, украинцы уверены в вас. Слава всем украинским спасателям! И пусть скорее наступит время нашей победы! Слава Украине!" – отметил Зеленский.

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Сотрудники ГСЧС, напомнил глава государства, принимают участие в ликвидации последствий российских обстрелов, тушении пожаров, спасают людей из огня и из-под завалов. Они разминируют украинскую землю и ликвидируют российские боеприпасы, а также доставляют гуманитарную помощь на оккупированную территорию и участвуют в восстановлении критической инфраструктуры и сетей.

Все это, отметил Зеленский, стало для сотрудников ГСЧС повседневностью.

"За каждым проявлением такой "повседневности" – возможность наших людей жить. И возможность Украины выстоять. Это тысячи спасенных людей, более 100 тысяч ликвидированных пожаров, более 430 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов. Украинская несокрушимость – это буквально результат, в частности, вашего труда. Часто – чрезвычайно рискованного. Но еще раз подчеркиваю – героического. Когда бронежилет становится обязательным элементом спецодежды спасителя", – заявил президент, добавив, что сотрудники ГСЧС выполняют свою работу даже под обстрелами врага.

С начала полномасштабной войны, отметил Зеленский, 435 спасателей отмечены государственными наградами. Трем работникам ГСЧС присвоено звание Герой Украины.

"Есть и другие цифры, которые важно осознавать. 287 сотрудников ГСЧС были ранены при исполнении своих служебных обязанностей. 80 украинских спасателей погибли", – отметил Зеленский.

Память погибших спасателей глава государства и присутствующие на церемонии поздравления почтили минутой молчания.

Также Зеленский вручил сотрудникам ГСЧС государственные награды.

День спасателя отмечается в Украине ежегодно 17 сентября. Праздник был введен указом президента Украины в 2008 году.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, других специальных формирований, а также граждане, которые внесли свой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.

Интересно, что в этот же день православные христиане отмечают праздник, посвященный иконе Божией Матери "Неопалимая Купина": считается, что она является покровительницей пожарных.

Напомним, в начале августа сообщалось, что Россия убила 78 работников ГСЧС с начала полномасштабной войны. С тех пор эта страшная цифра возросла.