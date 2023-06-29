У украинцев ухудшается отношение к Китаю и Турции на фоне войны: результаты опроса

На фоне полномасштабной войны и международной поддержки Украины, которые продолжаются больше года, заметно меняется отношение наших граждан к ведущим геополитическим игрокам: Турции и Китаю. Неоднозначная позиция лидеров этих государств к ситуации в нашей стране и отказ вводить санкции против России, увеличивают рост скептицизма по отношению к ним среди населения.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, полученные 1-2 июня. Если в начале вторжения Анкару считали скорей дружественной, то последние данные свидетельствуют, что украинцы находят ее скорей нейтральной.

С Китаем ситуация еще более сомнительная. Еще в марте прошлого года наши граждане были убеждены, что Китай нейтрален и, если не будет помогать Киеву, то хотя бы не станет поддерживать Москву – нынче же целых 25% среди респондентов считают КНР "скорей враждебной" стороной.

Зато неуклонно улучшается отношение к Германии: процент оценки ее как дружественной страны вырос с 65% в прошлом году до 80%. Неизменно высокой сохраняется позиция к странам-партнерам: 94% считают Польшу дружественной страной, 86% считают дружественными США, 85% – Великобританию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Примечательно, что американский лидер сделал такое заявление на следующий день после поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и, в частности, его встречи с Си.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу после переговоров с одиозным коллегой из РФ Лавровым заявил, что война должна быть прекращена путем переговоров как можно скорее. Анкара в очередной раз подтвердила, что готова оказать всемерную поддержку и быть посредником между странами.

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