Блог | Николай Томенко: У Путина-Кирилла истерика: слуг "русского мира" выселят из Киево-Печерской Лавры

ВИГНАТЬ торговцев-фанатов Путина-Кирилла из украинской КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ!

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Как известно, по результатам государственной аудиторской проверки и по данным СМИ на территории Нижней Лавры обнаружено 36 НЕЗАКОННЫХ новостроек, которые застроили представители Московского патриархата. Показательно, что речь идет в основном о коммерческих и хозяйственных помещениях.

Далее текст на языке оригинала.

І це не дивно, адже загальновідомо, що намісник монастиря Павло (Лебідь), він же більше відомий загалу, як "Паша- мерседес", левову частину своєї діяльності присвячував саме бізнес-діяльності:

"відпускав гріхи" високопосадовцям та олігархам із дрібнішими бізнесменами за грубі кешеві гроші. Ба більше, окрім готівкових пожертв від владців і К.,монастир Московського патріархату отримував вагоме бюджетне фінансування від Азарова, а точніше із грошей платників податків України.

Тож, як би це дивно не звучало, але рішення української влади – це не лише реакція на незаконну діяльність, але й виконання відомої БІБЛІЙНОЇ НАСТАНОВИ про "ВИГНАННЯ ТОРГІВЦІВ із ХРАМУ"!

На тлі останніх подій супер-цинізмом виглядає заява Кіріла – ідеолога війни російської орди військового злочинця Путіна проти України та українського народу. Очільник РПЦ, який щоденно освячує війну "за российские исторические земли", звернувся за підтримкою до Папи Римського, глави Англіканської церкви… із закликом захистити православних монахів "канонічної російської церкви" в Києво-Печерській Лаврі?! Апелює цей адвокат російського диявола до… поваги України демократичним і європейським цінностям?!

Тож істерика від Путіна-Кіріла на рішення про виселення слуг "руського міра" із нашої Києво-Печерської лаври – переконливий аргумент на користь безумовного його виконання 29 березня 2023 року.

А нам своє робити:

повертати до духовної святині українського народу нашу історію і наших героїв: Костянтина Острозького, Івана Мазепу, Тараса Шевченка…, які у свій час будували і пропагували Києво-Печерську Лавру!