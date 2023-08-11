У Пшонки появился конкурент: в сети показали имение экс-лидера КПУ Симоненко. Фото

В сети появились фото имения бывшего народного депутата и экс-руководителя Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, которому сообщили о подозрении. Он проживал под Киевом в большом роскошном доме, окруженном лесом и такими же участками его состоятельных соседей.

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Перед имением Симоненко даже есть частное озеро в форме сердца. Кадры из дома политика опубликовали в Telegram-канале "Реальная Война | Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Это тот самый дом, из которого экс-лидера коммунистов "эвакуировали" в сопровождении спецназа рф во время оккупации Киевщины", – отметили там.

В богатстве интерьеров и общей роскоши имение Симоненко может посоревноваться, пожалуй, только с известным домом скандального бывшего генпрокурора Виктора Пшонки. Он жил в окружении древних икон и картин, кроме них в его имении были найдены похищенные Евангелия, мощи Святых, яйца Фаберже, коллекция холодного оружия, многочисленные награды, портреты Пшонки и Януковича и многие другие артефакты.

В доме экс-лидера КПУ также повсюду можно увидеть традиционные для Украины элементы хорошей жизни: огромные хрустальные люстры, много золота (сантехника тоже по традиции золотая) и вензелей на всех возможных поверхностях.

"Судя по интерьеру, на коммунистическую идеологию Симоненко глубоко плевать", – отметили в сети.

В доме Симоненко нашлось немало символики КПУ, окончательно запрещенной в Украине в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на Петра Симоненко – бывшего народного депутата, руководителя запрещенной Коммунистической партии, поддержавшего вооруженную агрессию России. Ему заочно сообщили о подозрении.

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