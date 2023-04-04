У оккупантов начались большие проблемы, войска РФ вывозят технику из Мариуполя: в ВСУ раскрыли подробности

У военных путинской армии начались большие проблемы с логистикой. Враг не может растянуть фронт, потому что не сможет снабжать оккупантов.

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Более того, из-за атак украинских защитников войска РФ вывозят технику из временно оккупированного Мариуполя. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Надо объяснить: если враг растянет наступательные действия по всей линии фронта, то ему не хватит логистики", – сказал он.

Дмитрашковский уточнил, что захватчикам уже не хватает логистики на 4-х основных направлениях, где они сейчас пытаются атаковать.

"Если еще Запорожское направление (подключить), то враг вообще не сможет поставлять ни боеприпасы, ни горючее", – объяснил он.

Представитель сил обороны Таврического направления отметил, что эта проблема уже стала ощутимой для РФ. Он добавил, что после многочисленных попаданий Вооруженными силами Украины по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов оккупанты начали вывозить из Мариуполя технику и боеприпасы.

"Это приведет к усложнению логистических поставок боеприпасов, горюче-смазочных материалов и ремонту техники", – объяснил Дмитрашковский.

Стоит отметить, что Украина готовится в ближайшие недели начать большое контрнаступление. Эта операция станет проверкой способности Вооруженных сил страны перевооружать и формировать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые давали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

На Западе ожидают, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. В то же время западные союзники считают, что попытки России провести собственное наступление на украинские позиции без успеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом российских оккупантов на временно захваченных территориях нашей страны. В течение недели ВСУ ликвидировали еще восемь складов БК и семь баз захватчиков.

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