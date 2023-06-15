У них впереди была вся жизнь: в Кривом Роге простились с двумя погибшими в результате ракетного удара РФ. Фото

15 июня в Кривом Роге, куда накануне Россия нанесла смертельный удар ракетами, попрощались с 21-летним Даниилом Корниловым и 23-летним Виктором Толстовым. Оба стали жертвой бессмысленной и циничной агрессии Кремля.

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На месте прощания присутствовали журналисты издания "Суспільне". Они запечатлели кадры скорби от потери молодых людей, чья жизнь только началась и вся была впереди.

После гибели Даниила Корнилова без отца остался годовалый сын, вдовой – молодая супруга.

Виктор Толстов находился на складе, где складировали воду для населения, когда туда попала вражеская ракета. Гибель парня стала невосполнимой утратой для его матери, сестры и старшего брата.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский удар по пятиэтажке в Кривом Роге унес 12 мирных жизней. Подавляющее большинство жертв – молодые и перспективные люди, которые строили планы и созидали Украину.

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