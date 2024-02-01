'У него все хорошо'. Деми Мур рассказала о течении болезни Брюса Уиллиса и посоветовала детям наслаждаться настоящим моментом

Американская модель и актриса Деми Мур имеет троих детей от брака с легендой "Пятого элемента" Брюсом Уиллисом. Их дочери начали проводить немало времени с папой из-за его болезни на лобно-височную деменцию, поэтому Мур посоветовала своим детям ценить все, что они имеют в настоящее время.

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В программе Good morning America модель также рассказала о состоянии здоровья бывшего мужа. Деми Мур заметила, что с ним все хорошо несмотря на прогрессирующую болезнь. Еще в начале 2022 года у "крепкого орешка" начались существенные проблемы со здоровьем.

"Я думаю, учитывая обстоятельства, у него [Брюса Уиллиса. – Ред.] все хорошо. Я поделюсь тем, что я говорю своим детям, что важно просто наслаждаться тем, где они есть, и не держаться за то, чего нет, а за то, что есть. Потому что в этом большая красота, сладость, любовь и радость", – сказала актриса.

Два года назад Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимую афазию, из-за чего он начал хуже говорить, а в 2023 году врачи заявили, что у него есть деменция. С тех пор актерская карьера для "крепкого орешка" закончилась, а семья все больше времени проводит с Уиллисом, чья болезнь стремительно прогрессирует.

В ноябре прошлого года его дочь Таллула на "Шоу Дрю Бэрримор" рассказывала, что, несмотря на рассеянность и забывчивость, папа до сих пор любит ее по-прежнему. "Я вижу любовь, когда я с ним, и это мой папа, и он любит меня, что действительно особенно", – рассказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, Брюс Уиллис не всегда может узнать своих дочерей и бывшую жену Деми Мур, с которой они пробыли в браке 13 лет. Актеру уже труднее передвигаться, а по характеру он стал более агрессивным.

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