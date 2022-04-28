'У него были жизнь и будущее!' В сети показали фото жертвы массированного ракетного обстрела Кременчуга

На светлый праздник Пасхи 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Кременчугу, выпустив по городу девять ракет. Они попали в местные НПЗ и ТЭЦ, унеся жизнь молодого Антона Антоненко.

Он был выпускником Кременчугского лицея №4 "Кремень". О трагедии сообщили на Facebook-странице учебного заведения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Коллектив выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической гибели Антона Антоненко, выпускника лицея 2001 года. Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь… Антон погиб, исполняя служебные обязанности", – говорится в посте.

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О невинной жертве ракетного удара российских захватчиков также рассказала жительница Кременчуга Алина Феденко в Facebook. Девушка подчеркнула, что в день православной Пасхи почти все вражеские ракеты были направлены на завод, где работают ее родители. Однако пропагандисты, традиционно, нашли там что-то "военное".

"Позже в российских новостях напишут, что они нейтрализовали склад оружия НАТО. На самом деле они только что убили и ранили невинных работников обычного завода, который снабжает город горячей водой и отоплением. И эти девять российских ракет унесли жизни Антона Антоненко, коллегу моих родителей, сына маминой подруги", – подчеркнула она.

Феденко добавила, что плохо знала его лично, однако ей известно, что он был на несколько лет старше ее, любил свою собаку Бадди и имел планы.

"У него были жизнь, будущее... Имел..." – возмутилась девушка.

Она прикрепила к посту фото очередной жертвы оккупантов, чтобы больше людей узнало об Антоне и о трагедии и боли, которые россияне приносят в Украину каждый день, даже на Пасху.

"Хочу, чтобы ежедневные репортажи в новостях: "5 погибших, 15 раненых" не стали просто статистикой. За каждой цифрой стоит человек, жизнь которого не должна была заканчиваться. Война отвратительная, кровавая, безжалостная. И все принесшие это на нашу землю будут наказаны! Царство Небесное, Антон!" – подытожила девушка из Кременчуга.

Известно, что прощание с Антоном Антоненко запланировано на четверг, 28 апреля, около 12:00. Его похоронят на Свиштовском кладбище.

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