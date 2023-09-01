'У нас свое государство для русскоязычных': владелица магазина из Днепра попалась на любви к оккупантам. Фото и видеофакты

Продавщица парфюмерии через Instagram из Днепра Ирина Щербина зарекомендовала себя, как истовая украинофобка и поклонница путинской России. Женщина буквально набросилась на девушку из Луцка, которая хотела сделать заказ в личных сообщениях на украинском языке.

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Подтверждения явного коллаборационизма жительницы Днепра опубликовал журналист Константин Андриюк на своем Telegram-канале. Скандалистка отправила несколько голосовых сообщений, полных шовинизма, презрения и заявлений, граничащих с призывом к разделению государственных границ Украины (чтобы прослушать позицию фигурантки скандала, доскролльте страницу до конца).

"Иди прочь из моего шикарного магазина, изыди. Он только для российскоязычных, у нас тут свое государство. А Луцк и Волынская область к Днепропетровску не имеет отношения, не лезь сюда. Тебе скоро надо будет в Польше полякам мыть полы. Мы ––русские люди, мы другие люди, мы – Харьков, Днепропетровск, Одесса", – рассуждает коллаборантка.

Но этот диалог оказался далеко не исчерпывающим в страсти к "русскому миру" Ирины Щербины. Она подписана на ряд социальных сообществ, где поддерживают войну на Донбассе с 2014 года, полномасштабное вторжение в 2022, да и вообще восхищаются "сильной рукой" кремлевского диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове работник одной из пиццерий наотрез отказался разговаривать на украинском языке с курьером. Парень аргументировал это тем, что его понимают и на русском языке.

А в Белой Церквиночью из-за водителя автомобиля Mercedes, громко слушавшего музыку российских исполнителей, возник конфликт, закончившийся потасовкой. В результате пострадали четыре человека.

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