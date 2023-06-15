'У нас один враг – Путин': Порошенко призвал украинцев прекратить внутренние распри

Петр Порошенко, который повез технику на восточный фронт, вместе с бойцами 46-й бригады ДШВ обратился к украинцам с призывом прекратить внутренние конфликты и сосредоточиться на помощи Вооруженным силам. Надо держать единство до нашей полной победы.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Не менее важным, чем мощь наших Вооруженных сил Украины, чем помощь наших партнеров, союзников, является наше внутреннее единство. У нас есть один враг – это Путин", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент заметил, что он понимает, что все устали и что все нервничают. Но он призвал прекратить споры. "Нужно держать единство до нашей полной победы. И это послание, которое я хочу передать от наших военных с фронта: единство, поддержка Вооруженных сил и победа превыше всего", – убежден пятый Президент.

"Я горжусь быть здесь вместе с героической 46-й. Бригада вела героические бои в разных направлениях. Я помню Соледар, когда 46-я до последнего держала позиции. Я помню и Бахмут", – рассказал Порошенко.

Порошенко привез бригаде технику, в том числе пять банно-прачечных комплексов и гранатометные боеприпасы. "46-я наконец-то получает полный бригадный комплект банно-прачечных комплексов. Бывает такое, что военные месяц не могут принять душ. А здесь на каждый батальон будет комплекс, и за день может несколько рот постирать форму и принять душ", – говорит Порошенко.

"Вооруженные силы сегодня способны выполнить очень важный комплекс задач во время наступления, и мы делаем все возможное, чтобы помочь им", – говорит Петр Порошенко.