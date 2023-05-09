День Перемоги в нас украла Росія. В неї тепер своя “перемога". На тих фальшиво-пафосних маршах "безсмертних полків", серед ряжених “ветеранів", нема місця мільйонам українців, що загинули на фронті і померли в тилу.

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Там нема місця нашим дідам які пройшли пішки від Києва до Берліна. Там нема місця нашим бабусям, які з нашими малими батьками виживали на корі і зеленій траві в роки окупації. Там нема місця і нам з вами. Нема ні фізично, ні ментально.

Нічого. В нас ще буде свій День Перемоги. Ми обовʼязково його дочекаємось.