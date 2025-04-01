'У нас было время побыть немного вместе': в Кропивницком от атаки российского дрона умер Владимир Дзюба

27 марта в Кропивницком скончался 49-летний Владимир Дзюба. Он получил серьезные ранения и 90% ожогов во время российского обстрела города еще в ночь с 19 на 20 марта. Все это время врачи боролись за его жизнь. Но, к сожалению, ранения оказались несовместимые с жизнью.

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У нас еще было время попрощаться

О том, что с отцом случилась беда, Оксана Симчук почувствовала сердцем. Обычно Владимир Дзюба даже при небольших взрывах в городе звонил родным, а тут его телефон молчал.

"Я звонила ему, казалось, вечность, потом его набирала мама, брат, но он не отвечал. Чуть позже мы узнали, что папу везут в областную больницу. Еще под звуки взрывов мы мчались к нему, надеясь, что с ним все будет хорошо", – вспоминает Оксана.

В ту ночь российский дрон упал на территории частного дома, где жил Владимир Дзюба. Он в это время находился на улице. Мужчина получил более 90% ожогов тела, черепно-мозговую травму, перелом ключицы.

В первый день Владимир был в медикаментозном сне, а затем несколько дней находился в сознании. Врачи не давали родным обманчивых надежд, да и близкие не спрашивали, потому что все понимали. Врачи просто боролись за Владимира до последней секунды.

"Мы смогли с ним поговорить. Хотя отец не мог самостоятельно разговаривать, у него стояла трахеостома, но отвечал нам губами. У нас было время еще побыть немножко вместе, пообщаться. Его единственная внучка смогла увидеть его в последний раз и услышать, как он ее любит. Я безмерно благодарна врачам за то, что они подарили нам возможность сказать ему, как мы все его любим, поблагодарить его за все и попросить прощения друг у друга, попрощаться. Каждому врачу, заведующему реанимацией Остапу Романовичу земной поклон", – говорит дочь погибшего.

Был заядлым рыбаком

Владимир Дзюба не дожил до своего 50-летия всего две недели, 11 апреля друзья и родные поздравляли бы его с юбилеем.

Дочь рассказывает, что отец занимался частным предпринимательством. А еще увлекался рыбной ловлей, был заядлым рыбаком и каждые выходные вместе с дочерью, которая была еще маленькой, ездил на рыбалку. Хотел увлечь дочь своим хобби, но Оксане это не нравилось.

"Сейчас об этом могу только мечтать, как бы мы сидели на берегу реки со спиннингами, о чем-то разговаривали и смотрели вдаль", – вспоминает дочь.

По словам Оксаны, отец был добрым человеком, хорошим сыном, братом, отцом и дедушкой.

"Ты стал жертвой войны против украинского народа. Никогда не забудем и не простим. Я знаю, что ты всегда будешь рядом, папа, и всегда будешь меня оберегать, но теперь только с небес. Ты навсегда в моем сердце и в моей жизни", – написала Оксана.

С Владимиром Дзюбой попрощались во вторник, 1 апреля.