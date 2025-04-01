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"У нас было время побыть немного вместе": в Кропивницком от атаки российского дрона умер Владимир Дзюба

Марина Петик
Новости. Общество
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'У нас было время побыть немного вместе': в Кропивницком от атаки российского дрона умер Владимир Дзюба

27 марта в Кропивницком скончался 49-летний Владимир Дзюба. Он получил серьезные ранения и 90% ожогов во время российского обстрела города еще в ночь с 19 на 20 марта. Все это время врачи боролись за его жизнь. Но, к сожалению, ранения оказались несовместимые с жизнью.

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Подробнее о нем читайте в материале OBOZ.UA.

У нас еще было время попрощаться

О том, что с отцом случилась беда, Оксана Симчук почувствовала сердцем. Обычно Владимир Дзюба даже при небольших взрывах в городе звонил родным, а тут его телефон молчал.

"Я звонила ему, казалось, вечность, потом его набирала мама, брат, но он не отвечал. Чуть позже мы узнали, что папу везут в областную больницу. Еще под звуки взрывов мы мчались к нему, надеясь, что с ним все будет хорошо", – вспоминает Оксана.

"У нас было время побыть немного вместе": в Кропивницком от атаки российского дрона умер Владимир Дзюба

В ту ночь российский дрон упал на территории частного дома, где жил Владимир Дзюба. Он в это время находился на улице. Мужчина получил более 90% ожогов тела, черепно-мозговую травму, перелом ключицы.

В первый день Владимир был в медикаментозном сне, а затем несколько дней находился в сознании. Врачи не давали родным обманчивых надежд, да и близкие не спрашивали, потому что все понимали. Врачи просто боролись за Владимира до последней секунды.

"Мы смогли с ним поговорить. Хотя отец не мог самостоятельно разговаривать, у него стояла трахеостома, но отвечал нам губами. У нас было время еще побыть немножко вместе, пообщаться. Его единственная внучка смогла увидеть его в последний раз и услышать, как он ее любит. Я безмерно благодарна врачам за то, что они подарили нам возможность сказать ему, как мы все его любим, поблагодарить его за все и попросить прощения друг у друга, попрощаться. Каждому врачу, заведующему реанимацией Остапу Романовичу земной поклон", – говорит дочь погибшего.

Был заядлым рыбаком

Владимир Дзюба не дожил до своего 50-летия всего две недели, 11 апреля друзья и родные поздравляли бы его с юбилеем.

Дочь рассказывает, что отец занимался частным предпринимательством. А еще увлекался рыбной ловлей, был заядлым рыбаком и каждые выходные вместе с дочерью, которая была еще маленькой, ездил на рыбалку. Хотел увлечь дочь своим хобби, но Оксане это не нравилось.

"У нас было время побыть немного вместе": в Кропивницком от атаки российского дрона умер Владимир Дзюба

"Сейчас об этом могу только мечтать, как бы мы сидели на берегу реки со спиннингами, о чем-то разговаривали и смотрели вдаль", – вспоминает дочь.

По словам Оксаны, отец был добрым человеком, хорошим сыном, братом, отцом и дедушкой.

"Ты стал жертвой войны против украинского народа. Никогда не забудем и не простим. Я знаю, что ты всегда будешь рядом, папа, и всегда будешь меня оберегать, но теперь только с небес. Ты навсегда в моем сердце и в моей жизни", – написала Оксана.

С Владимиром Дзюбой попрощались во вторник, 1 апреля.