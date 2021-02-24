Философское. Читаю всю эту дискуссию в "Фейсбуке" про вакцины. Которых нет, и неизвестно когда у нас ещё будут. Фу, какое говно, эта индийская вакцина. Тот "Пфайзер" будет ждать. А тот "Модерну". А тот вообще не собирается вакцинироваться. Я переболел ковидом в средней форме. Неделя в стационаре, месяц на возврат в нормальное состояние. Больше повторять эту историю не хочу. Пока вопрос не стоит, но через полгода вакцинироваться буду обязательно. Тем, что будет предлагаться на рынке. Те, у кого сегодня есть возможность, вам повезло. Вакцинируйтесь. Появится Пфайзер, "догонитесь" потом Пфайзером. Мой вам совет.

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