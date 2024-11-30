'У госпожи рецидив обличительства': 'Мадяр' резко ответил на критику Безуглой в сторону ВСУ

Украинский военный, командир 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровди ("Мадяр") отреагировал на последние заявления народной депутатки Марьяны Безуглой, которая продолжает критиковать руководящий состав Вооруженных сил Украины. Он отметил, что у нардепки "рецидив обличительства".

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Об этом защитник написал в своем Telegram-канале 30 ноября. В частности, он напомнил о том, что Безугла назвала новоназначенного командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого "козлом отпущения".

Также она комментировала назначение командира 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павла Палисы заместителем руководителя ОП, а полковника Олега Апостола, командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады – заместителем главнокомандующего ВСУ.

"Любимчики Сырского, лояльные ему комбриги. Так что прошу без иллюзий: имея опасность быть оторванным от ВСУ раз и навсегда, Александр Станиславович пытается перехитрить всех в процессе. А еще обещает контрнаступление и чего только не пообещает", – написала нардепка.

Такие комментарии возмутили "Мадяра", поэтому он обратился к Безуглой с вопросом, чего она добивается этой критикой. "Опубликуйте уже ваш личный перечень боевых военных командиров, которые могут или имеют право браться за реформирование и управление украинским войском", – написал он.

Бровди отметил, что депутатка, очевидно, призывает президента Владимира Зеленского снять Александра Сырского с должности главкома ВСУ.

"Имею конкретные вопросы: Кто тот следующий в замысле? Осознаете ли Вы, что смена ГК на кого-либо в текущих условиях фронта парализует на полтора-два месяца абсолютное большинство движений и решений, что само собой разумеется при пересадке? Осознаете ли Вы, что возможный правопреемник должен прийти с командой, иначе его звездочка будет блистать дней сто, а потом будем иметь следующего "козла отпущения"?" – обратился к Безуглой военный.

Он добавил, что лоялен к главкому, считает нецелесообразными и рисковыми какие-то резкие кадровые движения, а также поддерживает продвижение в командование боевых командиров, в частности вышеупомянутых лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, на деятельность Безуглой в сети также обратила внимание украинская военнослужащая, народный депутат Украины 8-го созыва Надежда Савченко. Она обратилась в Государственное бюро расследований и Службу безопасности, призвав правоохранителей проверить нардепку на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны.

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