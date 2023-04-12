У Бахмута есть перебои в работе Starlink, — военный ВСУ

Возле Бахмута в Донецкой области, где держат жесткие бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками, есть перебои в работе спутникового интернета Starlink. Вероятно, это связано с работой вражеских радиолокационных систем.

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Однако преимущество в контексте связи все равно остается за украинскими военными. Об этом в эфире Radio NV рассказал военнослужащий 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк.

"Когда противник начинает использовать свои средства радиолокационной борьбы, наш дрон не может взлететь выше 10 метров, он только взлетает, его противник сразу затягивает, забирает, выводит в свою сторону. Никакая связь не работает, в частности Starlink работает с перебоями", – сказал он.

В целом, по словам военного, системы Starlink работают, однако есть сложность в работе. При этом связь на этом участке фронта очень важна, поскольку это помогает Силам обороны уничтожать врага.

"Такая корректировка позволяет нам попадать в амбразуру их пулеметного гнезда. Поэтому врага это очень донимает, Starlink нас очень здорово выручает, потому что никакой другой связи здесь нет, нет мобильной связи", – пояснил он.

Сиротюк уточнил, что сейчас "развертывание антенны системы Starlink длится дольше, подключение также и соединение не бывает стабильным".

"Наши враги таких средств не имеют, в этом наше преимущество, что мы в онлайне можем все видеть и принимать решения, отдавать приказы и даже корректировать огонь, а противник должен сажать дядю с биноклем, который смотрит, куда попал его снаряд, и на глаз" пробовать его корректировать", – добавил он.

Напомним, компания SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, сравнимыми в компании с "оружием".

В Офисе президента Украины отреагировали на такое решение. Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал руководство компании определиться, какую сторону она поддерживает - Россию и ее "права" на убийства и оккупацию украинских городов или право нашего государства на свободу.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине нет проблем с использованием терминалов Starlink украинскими военнослужащими. Защитники нашего государства могут его применять для управления дронами по-прежнему.