У 37% украинцев за год войны кто-то погиб или получил ранение – опрос

Полномасштабная война РФ против Украины, которая продолжается уже более года, прямо затронула более трети украинцев. У 37% наших граждан есть родственники или близкие, погибшие или раненые из-за действий агрессора начиная с 24 февраля 2022 года.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским аналитическим центром имени Александра Разумкова с 22 февраля по 1 марта. Эти респонденты рассказали, что их родные и друзья – как военные, так и гражданские – пострадали от боевых действий и российских обстрелов.

Еще 28% опрошенных рассказали, что их близкие родственники или члены семьи, которые после 24 февраля уехали из Украины, до сих пор находятся за границей. Еще у 20% украинцев есть родные, которые покидали Украину из-за войны, но уже вернулись назад. А у 8% респондентов есть близкие по обе стороны границы: и те, кто сейчас еще в других странах, и те, кто уже вернулись домой.

Больше всего родственников украинцев проживало или проживает сейчас в Польше (47%), Германии (18,5%) и Чехии (9%).

Также 21,5% опрошенных ответили, что они или их родные не раз получали гуманитарную помощь от различных организаций и учреждений. Еще 15% респондентов получали единоразовую гуманитарную помощь.

"Среди жителей Восточного и Южного регионов получали гуманитарную помощь с начала войны один или более раз 58,5%, среди жителей Центрального региона — 37%, Западного региона — 12%. Чаще всего получали гуманитарную помощь люди пожилого возраста (60 и более лет — 48 %), в то время как в других возрастных группах — от 30% до 34%", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 64% жителей выступают за попытку военного освобождения Крыма от российских захватчиков, даже если это создаст риск уменьшения поддержки Запада и более продолжительной войны.

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