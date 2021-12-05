Тысячи вас – это миллионы нас: Зеленский вручил награды украинским волонтерам. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды волонтерам. Это произошло во время мероприятий к Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, которые проходили в комплексе "Мистецький Арсенал".

Соответствующий указ №619/2021 о награждении глава государства подписал 3 декабря. Документ опубликован на сайте ОП (чтобы посмотреть весь список награжденных, доскролльте страницу до конца).

Во время выступления на мероприятиях Зеленский отметил, что волонтеры внесли существенный вклад в развитие Украины, сделав ее непобедимой в 2014 году и продолжают делать это и сегодня.

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"Они в каждом городе, в каждом селе. На каждой улице, в каждом доме, в каждой семье, которая живет в Украине и за границей. Вместе тысячи мужчин, женщин, бабушек, дедушек, парней и девушек – тысячи их превращаются в миллиона нас", – подчеркнул глава государства.

Среди 36-ти награжденных есть, как граждане Украины, так и других стран. Так, шестеро награждены орденом "За заслуги" ІІІ ступени, 12 – орденом княгини Ольги ІІІ ступени, 11 – отличием президента Украины – Крестом Ивана Мазепы, 6 – медалью "За спасенную жизнь", еще один – медалью "За труд и победу".

Полный список награжденных:

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Зеленский вручил государственные награды украинским военным, государственным и культурным деятелям. Пятерым из них – звание Героя Украины.